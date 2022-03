Un nouvel office cantonal pour répondre au défi climatique

Le Canton de Neuchâtel se réorganise pour mieux s’adapter au défi du réchauffement climatique. Le Service des ponts et chaussées (SPCH) modifie son organisation. Dès le 1er avril, un nouvel office des cours d’eau et dangers naturels regroupera l’actuel secteur des lacs et cours d’eau, ainsi que les compétences en matière de géologie. « Cette adaptation de l’organisation rend ainsi plus visible l’activité primordiale que le SPCH déploie déjà dans le domaine des cours d’eau et des dangers naturels », indique l’État de Neuchâtel dans un communiqué mercredi.

Les problématiques liées aux cours d’eau et lacs étaient d’ores et déjà traités par le service des ponts et chaussées. Les autorités soulignent toutefois que les changements climatiques s’intensifient, avec pour conséquences des crues et des éboulements. Les inondations de Villiers en 2019, Cressier en 2021, les crues des lacs et les récents éboulements survenus à Fretereules et St-Sulpice en sont des exemples.







Le géologue cantonal change d'office

Le nouvel office doit permettre de renforcer le traitement et le suivi de ces événements naturels. Il prendra également en charge la gestion au quotidien des zones géologiques sensibles et des cours d’eau et lacs du canton. Le géologue cantonal était jusqu’ici rattaché au service de l’aménagement du territoire et rejoindra donc le nouvel office des cours d’eau et dangers naturels.

La structure sera dirigée ad interim par l’actuelle cheffe du secteur et cours d’eau, Myriam Robert, en attendant la désignation d’une nouvelle direction. /comm-ara