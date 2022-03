Nouveaux appartements avec encadrement au Vallon

Cinq nouveaux appartements avec encadrement au Val-de-Travers. Les locaux sont situés juste en dessus du Home Dubied à Couvet, ils seront habités à partir du 1er avril. L’institution a décidé de créer ces nouveaux logements au dernier étage de son bâtiment afin de rentabiliser les locaux qui n’étaient plus utilisables comme chambres pour la maison de retraite. Une entrée indépendante a été construite depuis la rue de la Flamme pour accéder aux cinq appartements du site baptisé « Belvédère Dubied », afin de le distinguer du home. Quatre logements de 2,5 pièces et un de 3,5 pièces ont été construits en l’espace d’une année, ils ont rapidement trouvé preneur. Deux couples et trois personnes seules seront les premiers à emménager.