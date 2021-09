L’indépendance avec encadrement

Un des derniers bâtiments avec encadrement à avoir accueilli ses nouveaux locataires est celui des Fleurs du Van, à Couvet. Situé à deux pas de la gare, cet immeuble accueille 26 appartements, de 2.5 pièces et 3.5 pièces, qui ont rapidement trouvé preneur. Les déménagements s’échelonnent encore d’ici la fin de l’année.

La Coopérative Arc-en-ciel a réalisé ces appartements sur demande de la Commune de Val-de-Travers. Ils sont modernes, adaptés aux personnes âgées et à mobilité réduite, avec des seuils de maximum 2,5 cm par exemple. Autres nécessités: les douches sont à l’italienne, les prises électriques sont plus hautes qu’habituellement, et les cuisinières plus basses. Chaque logement peut aussi accueillir des personnes en chaise roulante.







L'encadrement est adapté en fonction des locataires



Une référante est mandatée, pour passer deux jours par semaine dans l’immeuble. Des activités en commun peuvent être organisées chaque semaine dans la cafétéria du bâtiment, que ce soit des cours de gym, ou des matches de cartes. Cette accompagnatrice est aussi là pour aider les locataires à faire leur lessive, ou pour des réglages techniques dans leur appartement par exemple.