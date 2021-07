Objectifs ambitieux dans le domaine des logements pour personnes âgées

Neuchâtel fixe aux communes de nouveaux objectifs en matière d’accueil à domicile des personnes âgées. L’Etat l’indique mardi matin dans un communiqué : pour l’ensemble du canton, 1’764 appartements avec encadrement doivent être mis à disposition d’ici 2030, et 2’057 dix ans plus tard. Il s’agit de répondre aux exigences de la loi, qui demande de mettre à disposition de telles prestations pour 4,2% des retraités.

Les appartements avec encadrement sont des logements adaptés aux personnes âgées. Ils ne présentent pas de barrières architecturales et sont dotés d’équipements qui favorisent la sécurité et le bien-être des locataires. De plus, des professionnels assurent une présence régulière dans l’immeuble.

A ce jour, seuls 238 logements avec encadrement ont été reconnus par l’Etat, même si de nombreux projets sont amorcés. Les futurs appartements avec encadrement seront conçus pour répondre aux besoins de différentes classes de revenus. Il pourra s’agir de projets publics, privés ou semi-privés. Les communes ont la possibilité d’inscrire cette exigence dans leurs plans d’aménagement locaux. /comm-jhi