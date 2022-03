L’église de Môtiers fera bientôt la belle

L’église de Môtiers pourra bientôt afficher son nouvel habillage. Le bâtiment est en rénovation depuis septembre 2020. En un an et demi, de nombreux travaux ont déjà été réalisés. La toiture a été entièrement changée l’été dernier sur le chœur. Des tuiles façonnées en pointe, similaires au prieuré situé juste à côté, ont été posées. Le bas des façades a été drainé, puis le crépi en ciment a été enlevé à l’intérieur comme à l’extérieur afin de laisser « respirer » les murs. Un enduit à la chaux et à l’ancienne a remplacé le ciment qui avait été posé il y a une soixantaine d’années.