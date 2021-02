L’église de Môtiers fait peau neuve

L’église de Môtiers connaît depuis quelques mois des travaux de restaurations. Tout au long de l’année 2021, différentes réhabilitations seront effectuées sur ce bâtiment historique du Val-de-Travers. Réfection des crépis et des parements en pierre de taille, drainage et assainissement des pieds des façades, restauration de la charpente médiévale, remplacement du chauffage, autant de travaux qui apporteront un second souffle nécessaire à l’édifice datant du XVe siècle.