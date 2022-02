L’évolution de la justice racontée dans les bars

Cette forme de lecture publique a été choisie pour plus de légèreté et pour attirer un public plus large. Car tout un chacun peut écouter les histoires et se rendre compte du fonctionnement de la justice du début du 19e siècle.

Chaque histoire est différente, mais l’ordre n’est pas forcément chronologique. Aucune connaissance n’est nécessaire pour assister aux lectures des capsules criminelles mais au fil des présentations, le public va continuer son apprentissage de la réalité judiciaire et de son évolution, comme l’explique Karim Boukhris :