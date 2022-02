Non au pôle économique de La Tène

La terre pour nourrir, les friches pour construire ! La Tène en transition se mobilise. Le comité citoyen opposé à la construction de futur pôle économique a organisé samedi matin une manifestation symbolique sur l'une des parcelles agricoles qui doit accueillir le projet. La centaine de personnes présentes a planté un arbre pour protester contre le projet du canton. Il prévoit d’utiliser environ 23 hectares de terres agricoles entre le centre commercial de Marin Centre et le village d'Epagnier pour y installer 3’000 emplois à plein-temps et plus de 500 habitants. La disparition de ces 23 hectares sera compensée par des réductions de la zone à bâtir. Ce qui ne convainc pas les opposants.

