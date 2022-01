Une vision globale et durable pour les routes cantonales

L’entretien des 375 kilomètres de routes cantonales se fera désormais dans une vision durable. C’est ce que promet le Conseil d’Etat neuchâtelois. Le Gouvernement vient de valider un rapport et son crédit de 34,2 millions de francs pour les quatre ans à venir. Le communiqué, diffusé mardi, précise que les différents crédits d’entretien constructif, d’assainissement du bruit routier et de mobilité douce y sont désormais regroupés pour plus de cohérence entre les différents modes de transports. Ce réseau constitue deux des quatre piliers de la stratégie cantonale Mobilité 2030. Le Grand Conseil se penchera sur ce dossier lors de l'une de ses prochaines sessions. /comm-lre