Mesures Covid : y a-t-il encore un pilote dans l’avion?

Y a-t-il encore un pilote dans l’avion ? A la suite des nouvelles mesures communiquées samedi en début d’après-midi, difficile de suivre le rythme des recommandations annoncées. Vendredi, la Confédération met en consultation deux variantes sur la table : soit imposer la règle des 2G, guéri ou vacciné et le port du masque à tous les espaces intérieurs ; soit fermer certains établissements. Et samedi, les autorités neuchâteloises communiquent hâtivement en plein week-end de nouvelles mesures strictes, sans attendre de savoir quelle ligne sera retenue cette semaine à Berne.

Que l’on se comprenne bien : nous ne doutons pas des mesures qui sont prises mais de la manière et du moment où elles sont communiquées. Force est de constater qu’une telle communication laisse penser qu’on navigue à vue, sans message clair ni objectif auquel se raccrocher. Certes, il faut faire preuve de souplesse. A force de demander à la population de faire le grand écart dans les mesures, on pourra bientôt s’inscrire à un concours de ballet : cela fait bientôt deux ans que les autorités prennent au pied levé des restrictions et demandent à la population de les suivre. Or, le message est complétement brouillé et la population a perdu le fil. Aujourd’hui, on attend de la part des autorités élues un message clair et transparent assorti d’un objectif à atteindre. Car on le sait bien : ordre et contre ordre conduisent au désordre.