Les Neuchâtelois acceptent largement le contournement de La Chaux-de-Fonds

« Oui » unanime des communes

Toutes les communes ont accepté ce projet de contournement de la Métropole horlogère. Les « oui » les plus forts ont été enregistrés au Cerneux-Péquignot avec 91,7% et à La Brévine avec 90,2%. Forte acceptation également au Locle avec 85,6% des voix et à La Chaux-de-Fonds avec 82% de « oui ». Neuchâtel a accepté ce crédit à 71,7%, Val-de-Ruz à 78,5% et Val-de-Travers à 74,6%. Les « oui » les plus timides viennent des communes de La Côte-aux-Fées avec 69,8% des suffrages et de La Tène avec 71,3% des voix.

Participation moindre à La Chaux-de-Fonds

Au niveau cantonal, la participation s’est établie à 47,9%. Premiers concernés par la votation, les Chaux-de-Fonniers se sont moins mobilisés par rapport à la moyenne cantonale avec un taux à 45,3%. Une participation moindre comparée à la votation de 2012 sur le TransRun qui avait affiché un taux de 46,6%, mais semblable au résultat du vote sur la stratégie cantonale « Mobilité 2030 » de 2016 avec 45,3%.

Même tableau du côté du Locle où 44,7% des citoyens ont glissé un bulletin dans l’urne. A l’inverse, les communes qui affichent le taux de participation le plus élevé sont Brot-Plamboz (70,8%), Le Cerneux-Péquignot (68,2%) et La Chaux-du-Milieu (68%). /gtr