Initiative sur les soins infirmiers : notre débat

Les Suisses se prononcent le 28 novembre sur l’initiative sur les soins infirmiers. L’initiative demande la formation de davantage de soignants, de meilleures conditions de travail et plus d’autonomie. Le texte va trop loin selon le Parlement et le Conseil fédéral qui proposent un contre-projet.



RTN ouvre le débat lundi 1er novembre entre 7h30 et 8 heures. Anne Guyot, secrétaire générale de l’Association suisse des infirmiers Neuchâtel-Jura fera face au conseiller aux Etats neuchâtelois libéral-radical Philippe Bauer.