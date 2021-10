H18 : le grand débat sur RTN

L’avenir de la mobilité de La Chaux-de-Fonds se jouera dans les urnes le 28 novembre prochain. Les citoyens neuchâtelois devront dire s’ils acceptent ou non la réalisation du contournement H18 à l’est de la Métropole horlogère. Une infrastructure soutenue par les autorités communales et cantonales pour désengorger le centre-ville de son trafic. Le projet est combattu par référendum par des opposants qui le juge inutile, coûteux et contraire aux valeurs climatiques.

RTN ouvre le débat en direct le 9 novembre dès 18h30. Il sera à suivre en direct sur notre antenne et en direct vidéo sur notre site et notre page Facebook. /lre-gtr