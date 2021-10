La STEP du Locle freinée

Les ennuis s’accumulent pour la nouvelle STEP du Locle. Le projet doté du plus gros crédit de l’histoire de la Mère-Commune, soit 31 millions de francs, ne sera pas terminé en 2025 comme prévu. En plus des retards liés au Covid-19, l’augmentation du prix des matières premières fait craindre de gros dépassements de crédit. Pire encore, la dépollution du site s’avère plus onéreuse que prévu. La Ville a donc d’ores et déjà stoppé la procédure en place pour mener des investigations. Il s’agit avant tout de ne pas faire exploser le budget voté en 2018 par le Conseil général.