Fin de l’ère Delachaux à Môtiers Art en plein air

Dernière édition de Môtiers Art en plein air pour Marie et Pierre-André Delachaux. L’exposition de 2021 touche à sa fin ce lundi 20 septembre, après une nouvelle édition marquée par un record de visites. Le mauvais temps des mois de juin et juillet n’a pas freiné les ardeurs des amateurs d’art. Cette édition a aussi attiré des performances « spontanées ». Des acteurs du Théâtre populaire romand étaient présents le weekend dernier, et pour cette semaine de clôture, une danseuse et un musicien accompagnent les promeneurs lors de visites guidées.





La der du couple Delachaux

1985, 1989, 1995, 2003, 2007, 2011, 2015 et 2021 : huit expositions ont été mises en place par le couple Delachaux à Môtiers. Le couple a voyagé et rencontré de nombreux artistes au fil des années. En l’espace de 36 ans, il a aussi écrit tout un pan de l’histoire vallonnière en s’impliquant, édition après édition, dans l’organisation d’un tel événement. Car si les expositions durent trois mois à Môtiers, le travail en amont nécessite près de deux ans.