La ligne 222 est à nouveau opérationnelle

Reprise de l’exploitation ferroviaire entre La Sagne et La Chaux-de-Fonds. Les travaux sur la ligne 222 touchant à leur fin, la circulation est rétablie sur tout le parcours depuis le 1er septembre. Les horaires ont été adaptés. TransN invite les usagers à consulter la nouvelle grille sur leur site internet.

La construction du nouveau pont Malakoff, et la fermeture partielle de la ligne qui en a découlé, a permis à la compagnie neuchâteloise de transports publics de procéder à des entretiens courants, tels que le bourrage de voie, le ballastage, la purge de rochers et divers travaux forestiers.

En outre, TransN estime qu’il est difficile de connaître l’impact sur la fréquentation du remplacement par le bus. « En regardant les chiffres, on remarque des fluctuations, dont un creux en juillet-août, mais la pandémie ou la météo défavorable peuvent en être la cause », explique Aline Odot, porte-parole de de la compagnie neuchâteloise.

Interrogé sur les intentions de l’État de changer le matériel roulant et de créer une nouvelle halte à Malakoff, TransN refuse de s’exprimer sur l’avancement du projet et préfère renvoyer la balle au Canton. Il concède toutefois que « la ligne 222 a du potentiel et qu’une nouvelle halte pourra bien desservir un quartier des Cerisiers de plus en plus peuplé ».

Le prochain chantier sur la ligne 222 s’attaquera au renouvellement de la gare de La Sagne. Le dossier est entre les mains de l’Office fédéral des transports. Les travaux pourront être entamés en 2023 lorsque les autorisations auront été délivrées. /dsa