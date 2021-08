Plus de 3'400 signatures pour « Le vélo… à Fonds »

Pédaler plus simplement et en sécurité à La Chaux-de-Fonds. L’initiative communale baptisée « Le vélo… à Fonds » a abouti. Le comité citoyen a déposé 3’408 signatures vérifiées mercredi à la Chancellerie alors que 2'920 étaient nécessaires. La récolte de paraphes a commencé en octobre de l’an dernier avant d’être rapidement stoppée à cause de la pandémie de Covid-19. Les partisans se sont ensuite remis au boulot en février.