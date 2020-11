La Chaux-de-Fonds : lancement d’une initiative pour une ville plus cyclable

La question de la mobilité douce n’a pas fini de faire parler d’elle à La Chaux-de-Fonds. Alors que plusieurs référendums sont en cours contre la piétonisation de la place du Marché, des citoyens veulent une place plus importante pour le vélo dans les rues du damier chaux-de-fonnier. Ils ont lancé officiellement mercredi l’initiative communale « Le vélo…. à Fonds ». Le texte veut permettre à la population de se prononcer sur la question, et ainsi donner une légitimité supplémentaire au Conseil communal pour aller de l’avant.

Plus de sécurité pour les cyclistes

L’initiative vise à amener à La Chaux-de-Fonds la dynamique du développement du vélo observée dans d'autres villes de Suisse. « La voiture est omniprésente, alors qu’elle n’est pas le mode de déplacement le plus adapté à La Chaux-de-Fonds. Sur les distances allant jusqu’à 5 kilomètres, le vélo est aussi, voire plus rapide », assurent les initiants. Le texte demande de nouveaux aménagements pour la sécurité des cyclistes et la cohabitation vélos-voitures. Il réclame aussi un budget annuel spécifiquement dédié pour réaliser ces demandes. La santé des citoyens et le dynamisme du centre-ville s’en trouveront renforcés.

Les initiants ont jusqu’au 30 avril 2021 pour récolter les quelque 2'900 signatures nécessaires. /lre