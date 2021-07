Les Neuchâtelois auront leur mot à dire sur la H18

Les Neuchâtelois voteront très probablement sur la H18. Le comité référendaire qui s’est formé contre le contournement est de La Chaux-de-Fonds indique ce mardi avoir récolté suffisamment de signatures, soit au moins 4'500. Le délai courait jusqu’à jeudi. Les paraphes doivent encore être validés par la Chancellerie d'Etat.

SolidaritéS Neuchâtel, la Grève du climat, les Jeunes Verts neuchâtelois et Greenpeace Neuchâtel estiment que ce projet, devisé à 186 millions de francs et validé par le Grand Conseil, est démesuré et ne résoudra pas le problème du trafic au centre-ville de la Métropole horlogère. Ils invitent le Canton à miser sur le développement des transports publics. Dans la foulée, le comité référendaire veut ainsi déposer une motion populaire demandant que la part cantonale de 73 millions de francs prévue pour ce projet soit attribuée « à des projets de mobilité collective dans le haut du canton ».

Ce contournement avait pourtant été validé en 2016 par 80% de la population neuchâteloise dans le cadre de la votation « Mobilité 2030 ». Chloé Dutoit, membre des Jeunes Verts neuchâtelois :