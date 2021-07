Les poissons se rient des crues

Du côté des stations d’épuration, il a aussi fallu gérer les fortes précipitations de ces dernières semaines. À La Chaux-de-Fonds, un responsable nous a expliqué que dès que le débit dépasse 600 litres par seconde, une partie de l’eau passe par une sorte de canal de déviation. Au plus fort des épisodes orageux des mois de juin et juillet, le débit a atteint 27 mètres cubes, soit 27'000 litres par seconde. On retrouve Thierry Christen :