Trains remplacés par des bus entre Fleurier et Buttes

Le remplacement des trains par des bus se fera plus tôt que prévu entre Fleurier et Buttes. Dans un communiqué, TransN indique qu’en raison d’intempéries qui rendent le terrain instable sur la liaison ferroviaire, les relations se feront en bus dès mercredi. Et suite aux travaux qui sont actuellement menés sur la ligne, les trains n’y circuleront plus jusqu’en décembre.

Initialement, le remplacement par des bus ne devait intervenir qu’à la rentrée scolaire de mi-août. Jusqu’à la rentrée des classes, les bus circuleront selon l’horaire habituel. Dès le 16 août, les bus au départ de Buttes partiront avec trois minutes d’avance afin de garantir les correspondances avec le train à Fleurier. /comm-aju