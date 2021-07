Personne âgée agressée à la place Pury : appel à témoins

La Police neuchâteloise lance un appel à témoins après une agression survenue la semaine dernière en pleine ville de Neuchâtel. Vers minuit dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, trois jeunes hommes probablement âgés entre 20 et 30 ans ont agressé une septuagénaire à la place Pury dans le but de lui dérober ses affaires. Les malfrats se sont enfuis avec de l’argent et une tablette électronique, après lui avoir assené plusieurs coups au visage, indique mardi la Police neuchâteloise.

Les trois auteurs portaient des pulls à capuche sur la tête. Une enquête a été ouverte. Toutes les personnes qui peuvent fournir des renseignements sont priées de contacter la Police neuchâteloise au 032 889 90 00. /comm-lre