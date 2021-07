Condamné pour affichage sauvage

Manque de panneaux

Ce lundi matin, le militant s’est défendu en avançant que SolidaritéS avait collé les affiches en prenant soin de ne pas dégrader les supports, et ce dans des lieux publics et non privés. Alors qu’il s’agissait selon lui « d’une campagne politique. Nous ne voulions pas squatter non plus sur les panneaux où les salles de concert ou théâtres font leur promotion. » Si ces endroits dédiés à l’affichage existent, le membre de SolidaritéS a avancé qu’ils étaient trop peu nombreux en ville et surtout « squattés par de la publicité ».



De plus, alors qu’environ 600 affiches ont été collées dans le canton, la sécurité publique de Neuchâtel a été la seule à se plaindre. En conclusion, selon le prévenu, verbaliser l’affichage politique représente une atteinte à la démocratie.

Durant l’audition du prévenu, la juge a argumenté que ce cas de figure avait déjà été rencontré à Genève, mais durant des élections. Des affichettes de SolidaritéS avaient été placées contre des poteaux. Alors que le parti avait fait recours contre l’amende, le tribunal administratif l’avait rejeté. Ce lundi, la juge a donc suivi l’exemple genevois et tranché en défaveur du mouvement politique. /jha