Le Littorail remplacé par des bus jeudi et vendredi

Les usagers du Littorail, reliant Neuchâtel à Boudry, devront changer de mode de transport cette fin de semaine. Dans un communiqué publié mercredi dans la soirée, la compagnie TransN annonce que tous les trains seront remplacés par des bus jeudi 1er et vendredi 2 juillet sur l’entier de la ligne en raison d’un rappel du constructeur pour remédier à un problème technique. Les arrêts Evole, Champ-Bougin et Les Chézards ne seront pas desservis durant cette période pour raisons de sécurité.

Les trains circuleront à nouveau selon l’horaire habituel samedi 3 et dimanche 4 juillet. De lundi à mercredi, la cadence aux 15 minutes ne pourra pas être proposée en 7h20 et 8h et de 15h40 à 18h00, celle-ci nécessitant une troisième rame encore en révision. L’horaire du samedi restera en vigueur. L’exploitation habituelle reprendra dès le jeudi 8 juillet. /comm-lre