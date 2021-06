L’armée en renfort à Cressier

L’armée appelée en renfort pour sécuriser Cressier. Par le biais d'un communiqué, le Conseil d’Etat annonce avoir sollicité l’appui de soldats dès ce samedi afin de sécuriser rapidement le lit du Ruhaut en amont du village.



Suite aux inondations de mardi soir, des gros volumes de matériaux bouchent encore le cours naturel de la rivière, il est donc important de les dégager rapidement afin d’éviter une nouvelle coulée de boue. Les travaux s’étendront sur les communes de Frochaux, Enges et Cressier, et seront menés 24h sur 24 en collaboration avec les experts communaux et cantonaux.