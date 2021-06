Cressier : situation sous contrôle

Le jour d’après dans l’Entre-deux-Lacs touché mardi soir par de violentes et impressionnantes précipitations. Elles ont provoqué la crue du Ruhaut aux alentours de 19 heures. Des torrents de boues et d’eau ont déferlé dans les rues de Cressier et de Frochaux. En débordant, la rivière a également charrié un nombre important de gravats et de matériaux divers qui ont provoqué de nombreux dégâts. Le Bois-Rond, cours d’eau situé au bas du village de Cressier a également provoqué des inondations.





Plus de 500 appels

Plus de 500 appels ont été réceptionnés à la centrale neuchâteloise d’urgence et une centaine d’opérations de secours ont été menées sur le terrain. On dénombre actuellement environ 75 bâtiments touchés. Dès 21h, l’autoroute A5 a également été fermée à la circulation en direction de Bienne et de Lausanne.

Mercredi matin, la situation était sous contrôle. Près de 120 personnes (service de défense incendie, protection civile, voirie, service des ponts et chaussées, police neuchâteloise, Viteos, etc.) ont œuvré toute la nuit. Un hélicoptère Super Puma de l’armée suisse a également été engagé pour faire des reconnaissances aériennes.





Population sous le choc

L’unité de soutien psychologique est sur place pour prendre en charge les personnes sinistrées. Pour l’heure, la police ne déplore aucune personne blessée ou disparue. Plusieurs familles doivent être relogées en raison non seulement des dégâts d’eau, mais également de coupures d’électricité. Un élan de solidarité est lancé sur les réseaux sociaux pour héberger les personnes dans le besoin.