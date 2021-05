Fermeture de l'autoroute entre Neuchâtel-Serrières et St-Blaise

L’autoroute entre Neuchâtel-Serrières et St-Blaise ne sera plus accessible de nuit de mi-mai à fin juin. Des travaux ont lieu entre les deux jonctions dans les nuits du 17 mai au 26 juin 2021, de 22 heures à 5 heures du matin. Ces ouvrages consistent à entretenir des portes et des équipements électromécaniques sur le tronçon de l’A5, le trafic sera dévié sur le réseau secondaire. Les fermetures nocturnes des chaussées auront lieu de manière alternée comme indiquées ci-dessous.





10 nuits de fermeture de la chaussée Montagne de l’autoroute en direction de Lausanne, du 17 au 27 mai 2021, de 22 heures à 5 heures du matin, entre les jonctions de St-Blaise et de Neuchâtel-Serrières. La bretelle de la Rue de l’Ecluse sera fermée à la circulation dans les 3 nuits, du 17 au 20 mai 2021.

20 nuits de fermeture de la chaussée Lac de l’autoroute en direction de Bienne, du 27 mai au 15 juin 2021, de 22 heures à 5 heures du matin, entre les jonctions de Neuchâtel-Serrières et de St-Blaise. La bretelle de la Rue de Vauseyon sera fermée à la circulation dans les 4 nuits, du 31 mai au 3 juin 2021.

Deux nuits de fermeture de la chaussée Montagne de l’autoroute en direction de Lausanne, du 15 au 17 juin 2021, de 22 heures à 5 heures du matin entre les jonctions de St-Blaise et de Neuchâtel-Serrières. L’échangeur de Vauseyon sera inaccessible dans les deux sens durant ces 2 nuits.