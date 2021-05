Nouveau programme de développement dédié aux régions d’altitude

Le système péréquatif neuchâtelois est juste et généreux. C’est ce que conclut un rapport d’experts sur les systèmes de répartition des charges et revenus en vigueur dans le canton. Le système préréquatif compenserait dans tous les domaines les surcharges qui pourraient être à l’origine de disparités. Cela signifie qu’il y a une absence de surcharges liées à l’altitude qui affecterait davantage certaines communes que d’autres dans le Canton de Neuchâtel.

Les transferts financiers opérés aujourd’hui en direction des Montagnes neuchâteloises s’élèvent à plus de 120 millions de francs par an. Le Conseil d’État affirme dans un communiqué considérer les transferts actuellement générés par les systèmes de répartition comme justifiés. Les autorités constatent que les transferts en direction des Montagnes et du Val-de-travers traduisent la dynamique économique, sociale et démographique qui y règne. Il propose par conséquent un programme de développement de ces régions.





Programme de développement pour les Montagnes le Vallon

Le Conseil d’État propose ainsi aux autorités des régions concernées de s’accorder sur un programme de développement permettant de donner corps à une nouvelle dynamique.

Pour les Montagnes, le Conseil d’Etat projette d’y intégrer une série de mesures dont le but est de valoriser les atouts de la région, en particulier son potentiel urbain et sa culture. Ces instruments ont pour but d’opérer hors du cadre de la péréquation au sens large. /comm-vre