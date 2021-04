Travailleuse du sexe condamnée à 20 mois de prison ferme

Vingt mois de prison ferme et une obligation de traitement psychologique. C’est ce qu’écope une travailleuse du sexe, condamnée jeudi par le Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry. La trentenaire était accusée de chantage et d’escroquerie en marge de ses activités de prostitution pratiquées dans l’illégalité. Dans son jugement, le Tribunal retient tous les chefs d’accusation dont l’extorsion, le chantage, la contrainte, l’injure, la calomnie et la diffamation.

La jeune femme a exercé des pratiques sadomasochistes avec ses clients avant de les faire chanter. Elle a notamment menacé de révéler ces pratiques aux membres de la famille ainsi qu’a l’entourage professionnel des victimes, passant parfois à l’acte. Le tout pour obtenir de l’argent. Le montant du préjudice est estimé à 20'000 francs.





Pas d'expulsion du territoire

La jeune femme, déjà au bénéfice d’un sursis lors d’une précédente affaire, est condamnée à une peine de 20 mois de prison ferme. Le Tribunal ordonne également un suivi thérapeutique en raison du trouble de la personnalité borderline qui lui a été diagnostiqué. Elle devra, en outre, rembourser une somme de 1000 francs à l’une de ses victimes pour tort moral.

La trentenaire évite en revanche de justesse une expulsion dans son pays d’origine. La justice a relevé qu’arrivée en Suisse à l’âge de 3 ans, la jeune femme n’y a ni attache ni ressources. Titulaire d’un CFC d’employé de commerce, elle aura également la possibilité de subvenir à ses besoins en Suisse lors de sa sortie de prison. La défense a 10 jours pour faire appel. /ara