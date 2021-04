Un Grand Conseil largement renouvelé

Les enseignants sont les plus nombreux

Si l’on décrypte les professions des députés du Grand Conseil version 2021-2025, il en ressort une écrasante proportion des métiers du « tertiaire ». Sur les 100 députés, 86 sont actifs dans ce secteur. Le métier d’enseignant figure en première place, avec 12 élus travaillant dans cette branche. Vient ensuite le domaine de la santé avec 9, les avocats/juristes au nombre de 8 et les étudiants qui sont 6, dont une lycéenne. Ces professions sont majoritairement celles d’élus de gauche.

Dans le secteur primaire, 12 parlementaires y sont actifs, la plupart au PLR, dont 9 œuvrant dans le monde agricole.

Enfin, seulement deux députés ont des métiers qui peuvent être classés dans le secteur secondaire.

Les Montagnes en force

La circonscription unique n’a pas eu comme conséquence de léser les vallées ou les Montagnes, bien au contraire. Sur les futurs 100 députés du Grand Conseil, 45 proviennent des Montagnes, 33 du Littoral, 13 du Val-de-Travers et 9 du Val-de-Ruz. Le Littoral est donc clairement sous-représenté par rapport à sa population en comparaison aux autres régions qui, elles, sont surreprésentées. Et si l’on se penche sur les lieux d’habitation des élus, 29 sont établis à La Chaux-de-Fonds, c’est quasiment autant que pour l’ensemble du Littoral, 12 en ville de Neuchâtel et 9 au Locle. A souligner aussi certains villages seront très bien représentés comme Fleurier, Les Ponts-de-Martel ou encore Môtiers avec quatre députés. /jpp