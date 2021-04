Majorité de femmes au Grand Conseil : une première suisse

C’est une première suisse. La majorité du Grand Conseil neuchâtelois a changé de camps à l'issue des élections cantonales qui se tenaient hier. Les femmes y seront majoritaires avec 58 candidates élues sur un total de 100.

En plaçant chacun 15 candidates, les partis socialistes et des Verts sont les deux formations à faire le plus progresser le nombre de femmes, suivi de très près par le PLR, qui enverra 13 députées au Château. Ces chiffres pourraient encore évoluer, en raison de l’incompatibilité des doubles mandats entre les exécutifs communaux et le parlement cantonal, mais aussi en raison du second tour au Conseil d’Etat.

Reste que cette majorité féminine réjouit la co-cheffe de l’office cantonal de la politique familiale et de l’égalité, Laurence Boegli :