Travaux ferroviaires conséquents entre Fleurier et Buttes

TransN lance d’impressionnants travaux sur la ligne ferroviaire entre Fleurier et Buttes. Ce tronçon du Val-de-Travers sera en chantier entre le mois d’avril et fin février 2022. La compagnie de transports compte ainsi d’une part renouveler son infrastructure ferroviaire en gare de Buttes et d'autre part réaliser des travaux sur la voie entre les deux localités. C’est ce qui figure dans un tout-ménage adressé aux riverains. Dans ce document, TransN prévient que des désagréments seront occasionnés. Les passages à niveaux seront temporairement fermés. Sur la route cantonale, une circulation unidirectionnelle est prévue sur 200 mètres en octobre. Des travaux ferroviaires nocturnes sont également programmés. Ce qui pourra « générer des vibrations » l’automne prochain dans le secteur, selon le tout-ménage de TransN remis aux riverains.

La circulation des trains sera interrompue entre mi-août et mi-décembre. Des bus de remplacement seront proposés. /aju