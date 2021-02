Johnson et Johnson : le dialogue continue avec le Canton

En réponse à une question socialiste et à une interpellation de SolidaritéS, le conseiller d'Etat neuchâtelois Jean-Nat Karakash a expliqué avoir un dialogue prospectif avec Johnson & Johnson (J&J) afin de maintenir ou développer des activités. Le groupe medtech américain envisage de supprimer 320 emplois sur 370 dans le canton de Neuchâtel. « Nous avons été choqués par cette annonce car Johnson & Johnson est un acteur majeur du canton et a été un moteur pour l'émergence d'un pôle medtech », a déclaré mercredi le conseiller d'Etat. « Le groupe a toujours été appuyé très activement par le canton et fait partie des sociétés les plus soutenues ».

Jean-Nat Karakash a précisé que l'Etat va vérifier que les clauses de retrait sont respectées, en lien avec les soutiens obtenus. Il a rappelé que les sites neuchâtelois de J&J ont tourné à « plein régime » l'an dernier et qu'il n'y a pas eu d'interruption en lien avec la pandémie. Le groupe a décidé de « démembrer son campus, non par nécessité mais dans un but d'optimisation financière ».