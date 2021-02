Une blessée grave dans un incendie au Locle

Un sinistre s’est déclaré mardi soir au Locle. Aux alentours de 23h, la Centrale Neuchâteloise d’Urgence a reçu un appel signalant des dégagements de fumée provenant d’un immeuble situé rue des Envers 57 au Locle. Immédiatement déployés, les pompiers sont intervenus et ont forcé la porte de l’appartement où l’incendie a pris source. La locataire du logement a été découverte inanimée au sol. La REGA l’a alors prise en charge et transportée aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Son pronostic vital est engagé. Indemnes, les autres locataires de l’immeuble ont tous trouvé une solution de logement provisoire. L’incident a demandé l’engagement de sept pompiers professionnels et d’une section de pompiers volontaires, soit au total une vingtaine d’hommes, avec trois véhicules lourds et une ambulance. La police judiciaire a de son côté ouvert une enquête. /comm-lfe