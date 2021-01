Mikron relève la tête au deuxième semestre

Bilan contrasté pour Mikron au second semestre de l’année 2020. L’entreprise, qui possède un site à Boudry, a enregistré une baisse de 21,3% du chiffre d’affaire en 2020, pour un montant de 257,8 millions de francs. Si le segment d’activité « automatisation » est stable notamment grâce aux techniques pharmaceutiques et médicales, le segment « solutions d’usinage » est en forte baisse. Le carnet de commandes est cependant en légère hausse par rapport à 2019 et au premier semestre 2020, atteignant les 161,6 millions de francs. Les chiffres complets et détaillés seront disponibles dès la mi-mars. /comm-lfe