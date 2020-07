Mikron souffre de la paralysie du marché de l'automobile

Les finances de Mikron ont subi la pandémie de Covid19 de plein fouet. Le fabricant de machines de précision a vu ses recettes chuter de 31,4% au premier semestre, en comparaison annuelle, ainsi qu'une baisse du bénéfice opérationnel (Ebit). En cause: la paralysie actuelle du marché de l'automobile, causée par le Coronavirus. Ces chiffres sont conformes aux prévisions données par Mikron. Cette diminution devrait se poursuivre au deuxième semestre 2020, selon l'entreprise.



Mikron est un fournisseur mondial de systèmes d'assemblage et de test. Son siège est à Bienne, et les filiales suisses se trouvent à Boudry et Agno (TI). L'entreprise est aussi implantée en Allemagne, aux Etats-Unis, en Chine et à Singapour. /awp-cbe