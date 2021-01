Le monde en cause : les musiciens face au Brexit

Les musiciens font partie des sacrifiés du Brexit. Pour les artistes britanniques, il est désormais plus compliqué et plus cher de venir jouer et de réaliser des tournées en Europe. Les organisateurs d’événements sur le continent pourraient ainsi se détourner des musiciens du Royaume-Uni pour éviter les problématiques liées au départ de l’Union européenne. Ajoutée à la crise sanitaire, cette situation constitue pour eux une double peine. Le reportage de notre correspondante à Londres Chloé Goudenhooft :