Neuchâtel augmente son soutien aux entreprises

Neuchâtel dope son soutien pour les entreprises touchées par la crise du coronavirus. Avec les nouvelles dispositions de la Confédération, le Conseil d’Etat annonce lundi la mise en place d’un soutien extraordinaire pour l’économie et augmente de 22,2 à 55,5 millions de francs le crédit d’engagement destiné aux cas de rigueur. Ce dernier prend la forme d’aides financières à fonds perdus pour les entreprises impactées par les conséquences de la crise liée au Covid-19. Ce montant de 55,5 millions de francs doit être réparti entre la Confédération (42,9 millions) et le Canton (12,6 millions).





Une aide élargie

Les entreprises qui peuvent prétendre à cette aide « cas de rigueur » doivent avoir subi des fermetures imposées par les autorités pendant plus de 40 jours depuis le 1er novembre 2020 ou avoir subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 40%. Un soutien équivalent à 24% de leur chiffre d’affaire mensuel moyen par mois de fermeture jusqu'à concurrence de 40'000 francs leur est proposé. Un effet rétroactif s’applique au 1er novembre 2020, précise le communiqué.

Les entreprises qui n’ont pas été visées par les fermetures peuvent également prétendre à une aide dans le cas où elles ont subi une baisse de plus de 40% de leur chiffre d’affaires en 2020 ou entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021. Cette aide dépendra de la perte et se situera entre 4% et 10% du chiffre d’affaires annuel. Un montant maximum de 500'000 francs sera alloué par entreprise. Le recours à une société fiduciaire pour le dépôt du dossier reste obligatoire.