Le Conseil d’Etat souhaite la bonne année aux Neuchâtelois

« C’est en unissant nos forces que nous surmonterons les obstacles ! » C’est avec ces mots que le Conseil d’Etat souhaite la bonne année aux Neuchâteloises et aux Neuchâtelois. « L’année 2020 aura été inédite et exigeante à plus d’un titre, avec une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent qui a bouleversé notre quotidien et a mis à rude épreuve notre système de santé et notre cohésion », relèvent les autorités cantonales dans un communiqué.

L’heure est aussi venue de dresser le bilan de ces 365 jours particuliers. « De nombreux projets permettant d’améliorer l’attractivité et la cohésion cantonale dans des domaines clés tels que l’aménagement du territoire, la mobilité, l’insertion professionnelle et sociale, ainsi que la fiscalité ont abouti. Et les finances publiques ont retrouvé une solidité qui permet d’affronter la tempête qui nous frappe », souligne le gouvernement.