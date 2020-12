Les premières aides financières pour la culture ont été distribuées

Les aides financières conjointes de la Confédération, du Canton et de la Loterie romande ont permis de verser 2,63 millions de francs d’indemnités aux acteurs culturels de la région. Si elles visent à compenser les pertes financières de cette année, elle soutient également des projets de transformation des bénéficiaires jusqu’à fin 2021. En plus de ces compensations, le Canton y a joint des mesures complémentaires afin de venir en aide à des artistes ou groupe d’artistes ayant besoin de soutien financier pour un travail de recherche et de répétition. Les acteurs exclus de ce premier wagon d’aides auront la possibilité de faire la demande pour bénéficier du deuxième. Toutes les personnes éligibles aux nouvelles aides peuvent déposer leur demande d’indemnisation dès le mois de janvier 2021. /comm-lfe