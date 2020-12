Le Snowbus repart pour un hiver

Depuis 19 saisons, le Snowbus permet aux Neuchâtelois de se rendre jusqu’au domaine skiable des Bugnenets-Savagnières. Il entrera en service dès que la météo le permettra, pour le prix de sept francs l’aller-retour. L'abonnement ONDE VERTE et l'abonnement général sont valables. Le bus sera donc en service uniquement lorsque les grands téléskis de la station seront en fonctionnement, les mercredis, samedis et dimanches jusqu'au 31 mars.

Sur le même principe et le même prix, il sera possible de rejoindre La Vue-des-Alpes depuis Cernier dès le 26 décembre. Attention cependant, ce bus ne circulera que les jours fériés et les week-ends. /comm-lfe