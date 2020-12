En bus à La Vue-des-Alpes depuis le Val-de-Ruz cet hiver

La Vue-des-Alpes sera désormais également accessible en transports publics depuis son versant sud. La Commune de Val-de-Ruz a présenté ce matin le projet de Nordic'Bus qui verra le jour dès le 26 décembre en collaboration avec TransN. La ligne reliera Cernier au sommet du col via la gare ferroviaire des Hauts-Geneveys. Le bus circulera quelque soient les conditions d’enneigement. La période test aura lieu jusqu’au 7 mars.

Le week-end et les vacances scolaires

Jusqu’alors, seule la ligne de bus 370 reliait La Vue-des-Alpes au départ de La Chaux-de-Fonds. Le Nordic'Bus circulera le week-end et durant les vacances scolaires de l'hiver.

Il partira à 9h50 de Cernier centre, avec une arrivée à 10h03 à La Vue-des-Alpes. La course retour est prévue à 14h00 depuis le sommet. Les correspondances sont assurées avec le train en gare des Hauts-Geneveys mais aussi à Cernier avec la ligne 422 qui relie Villiers à Neuchâtel via Fontaines, Boudeviliers et Valangin.

Le coût de cette ligne de bus est estimé à 15'000 francs. Il est majoritairement assumé par la Commune de Val-de-Ruz. Le projet reçoit aussi l’appui financier du Parc Chasseral et de l’Association de développement de La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran (ADVAT).