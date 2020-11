Opération de police en pleine ville de Bienne

La ville de Bienne théâtre d'un fort déploiement policier ce jeudi soir. Dans le cadre de l'homicide à Longeau, la police de la cité seelandaise a mené une opération qui a abouti à l'interpellation d'un homme selon les propos tenus d'une porte-parole de la police cantonale bernoise interrogée par l'agence de presse Keystone-ATS. Elle a confirmé l'information de plusieurs médias en ligne faisant état de coups de feu sans donner davantage d'informations sur ce qui se passait à Bienne. L'opération de police a commencé en début de soirée et est toujours en cours, a-t-elle déclaré. La police a annoncé plus d'informations pour plus tard dans la soirée.



Mercredi, la police a retrouvé un homme mort dans un immeuble résidentiel de Longeau. Elle suppose qu'il a été victime d'un crime, comme elle l'a rapporté jeudi matin. Des enquêtes approfondies ont commencé. /ATS-clo