Les travaux sur l’A5 sont à bout touchant

Le tronçon autoroutier entre Colombier et Cornaux est prêt à être rendu aux usagers. Les travaux d’assainissement qui ont démarré en 2012 sont désormais achevés. Ce projet a permis d’assainir plus de 90 ouvrages, comme des tunnels ou des viaducs. Les bandes d’arrêt d’urgence ont été élargies. Les installations techniques ont été renouvelées, notamment dans les tunnels sous Neuchâtel. Les systèmes de ventilation et de détection des accidents ont été revus.

Les travaux ont coûté un demi-million de francs, comme le prévoyait le budget.

Le pavillon de chantier, situé à Serrières, sera détruit mardi. Les près de 13'000 végétaux ôtés durant cette période seront replantés au printemps prochain. Le coût de cette opération s’élève à environ 250'000 francs. /comm-sbe