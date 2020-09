Les Verts du Locle et des Brenets lancent leur campagne

Les Verts du Locle ouvrent la chasse électorale. Dans un communiqué rapportant leur programme, les écologistes déclarent « incontournable » les enjeux de santé publique tels que le maintien d’un hôpital de proximité et la recherche d’un nouveau médecin aux Brenets. Ils insistent également sur la promotion des transports durables, comme la rénovation de la gare du Locle, la création de pistes cyclables et la cadence à la demi-heure pour le futur bus reliant la Mère commune et Les Brenets. Des propositions visant à développer le tourisme et l’assainissement énergétique des bâtiments privés y figurent également.

Huit candidats se lancent dans la course au législatif, alors que six Verts sont présents actuellement au conseil général du Locle. À l’exécutif, le sortant loclois Miguel Perez pourra compter sur l’appui du sortant brenassier Philippe Rouault ainsi que du député et conseiller général loclois Richard Gigon. Ces trois candidats sont également sur la liste pour le législatif. Le parti écologiste vise le maintien de son siège à l'exécutif.



