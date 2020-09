Les Neuchâtelois élisent leurs autorités communales le 25 octobre prochain. La Matinale RTN propose une série de débats dans les grandes communes du canton. Ce vendredi, Le Locle est au centre du débat. Le libéral-radical Claude Dubois et le socialiste Pascal Wurz échangent sur la fusion et la démographie. Le vert Philippe Rouault et le POP Cédric Dupraz sur la mobilité et le tourisme. /cwi-mwi-gtr