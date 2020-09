Le premier des 58 nouveaux FLIRT de BLS sorti de l'usine de Stadler

Le premier de 58 nouveaux trains FLIRT de la compagnie BLS est sorti de l'usine du constructeur Stadler Rail. Il a été présenté à Erlen (TG). Les rames seront mises en service par étapes dès 2021. Elles disposent du système de sécurité automatique Guardia ETCS.

Le directeur général de BLS Bernard Guillelmon et le patron de Stadler Rail Peter Spuhler ont baptisé mercredi la nouvelle flotte naissante « MIKA » (acronyme allemand pour

« moderne », « innovant », « compact » et « polyvalent »

). Les FLIRT de dernière génération circuleront sur le réseau RER bernois (28 trains) et sur les lignes RegioExpress (30) de BLS. Les premiers trains livrés rouleront sur l'axe Berne - Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.

Les nouveaux trains mesurent 105 mètres de long et comptent six voitures. Ils disposent de zones d'embarquement à plancher bas et spacieuses avec des zones de places debout, de grandes fenêtres, des espaces de rangement, des prises électriques et d'une bonne réception pour téléphones portables, écrit BLS. La version RegioExpress est équipée d'une zone de restauration.

Les derniers FLIRT sont équipés du nouveau système de protection automatique des trains GUARDIA ETCS de Stadler Rail. Ce nouveau développement est installé pour la première fois dans une grande série de rames automotrices en Suisse.

Les 58 rames automotrices remplacent trois types de trains plus anciens et permettent de rendre la flotte de BLS plus homogène. L'exploitation, la planification et l'entretien en seront ainsi simplifiés. /ATS-lfe