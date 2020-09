Le prix du meilleur Gruyère neuchâtelois de l’année revient à la Fromagerie de Chézard-Saint-Martin

Hier soir, le jury composé de journalistes, de politiques et de gastronomes a désigné le Gruyère de la fromagerie de Chézard-Saint-Martin comme la meilleure cuvée de l'année 2020. Si le Gruyère doit son nom à la région fribourgeoise, le canton de Neuchâtel fait bel et bien partie de son territoire d’origine. L’appellation d’origine protégée (AOP) permet la mise en valeur de toute la chaîne de production du Gruyère, des producteurs laitiers à la transformation finale. Le jury a également honoré la Fromagerie de la Sagne de M. Karyl Sauser et M. Philippe Geinoz, producteur Bio aux Sagnettes. Ils se placent respectivement à la seconde et à la troisième place.

Ce prix mis en place par la Chambre neuchâteloise d’agriculture et viticulture, Neuchâtel Vins et Terroir et l’interprofession du Gruyère AOP a un double objectif : la mise en lumière d’un produit de qualité supérieure et le référencement des meilleurs artisans du Gruyère AOP neuchâtelois. comm-lfe