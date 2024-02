De la continuité dans la tradition pour le Festin neuchâtelois 2024

À vos fourchettes ! Comme chaque année le Festin neuchâtelois aura lieu le 2e dimanche du mois de mars. L’événement organisé par GastroNeuchâtel met au cœur de l’assiette les différents produits et vins de la région. Pour cette 14e édition, 17 établissements participent à la désormais traditionnelle manifestation culinaire. Cette année, plus de 1'000 convives sont attendus. Pour 2024, pas de révolution, les produits et les chefs contribuent à la nouveauté de l’événement. Selon Karen Allemann-Yerly, organisatrice du Festin neuchâtelois, « l’idée n’est pas de faire une particularité lors de chaque édition, mais d’instaurer une tradition culinaire neuchâteloise ».