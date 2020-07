Que deviennent les sources d’eau de la région ?

Elle sillonne le Parc du Doubs à la recherche d’eau fraiche. Carine Beuchat est stagiaire au sein du parc naturel régional, et elle a pour mission de faire l’inventaire des sources d’eau. Ces dernières ont tendance à se raréfier à cause de l’activité humaine et du changement climatique, et il s’agit désormais de mettre à jour des registres, établis en 1980. Nina Beuret a suivi la biologiste, entre forêt et pâturages :